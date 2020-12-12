Москвичей предупредили о закрытии нескольких станций метро

Несколько станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и Солнцевской линии метро Москвы закрылись с 12 по 22 декабря. Изменения в системе работы связаны с открытием новых станций. Об этом москвичей предупредили на сайте мэра столицы.

Речь идет о станциях «Хорошевская» и «Шелепиха» двух линий. Кроме того, поезда на участке «ЦСКА» — «Савеловская» будут ходить с увеличенным интервалом. От «ЦСКА» до «Парка Победы» движения составов не будет. Станция «Деловой центр» желтой ветки временно станет конечной для поездов, следующих в центр.

На период ограничений на интервале «Хорошево» Московского центрального кольца (МЦК) — «Полежаевская» (фиолетовая ветка) и «ЦСКА» (БКЛ и Солнцевская линия) запустят бесплатный автобус, отмечается в сообщении.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин дал названия четырем новым станциям метро, которые на данный момент почти построены на БКЛ. Они получили топонимы «Новаторская» (бывшая «Улица Новаторов»), «Карамышевская» («Улица Народного Ополчения»), «Мневники» и «Терехово».

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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