Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах

В день проведения парада Победы в Москве будут полностью или частично перекрыты ряд улиц, сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения.

Так, в среду, 24 июня, начиная с 05:30 утра и до окончания мероприятия полностью перекроют движение на улицах Тверской, Моховой, Охотном Ряду, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Полянке. Нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Подгорской, Устьинской, Болотной, Софийской, Садовнической, Раушской и Кадашевской набережным. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Большому и Малому Москворецкому и Чугунному мостам, Болотной, Старой и Новой площадям.

Помимо этого, с 10 часов утра до завершения парада ограничат движение по улицам Воздвиженка, Моховая, Новый Арбат, Садовая-Кудринская, 1-я и 2-я Брестская, Баррикадная, по Большому Каменном мосту, Боровицкой площади и Новинскому бульвару.

Ранее президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на Красной площади в Москве на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — на 26 июля. Изначально мероприятия были запланированы на 9 Мая, однако их перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

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