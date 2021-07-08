Москвичей предупредили о жаре и дефиците кислорода в воздухе

Переменная облачность и до 31 градуса тепла ожидается в Москве 8 июля. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Как пояснили синоптики, столичный регион остается под влиянием антициклона. Воздух в столице и области прогреется до 29-31 градуса, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 30 процентов.

«Погода с условиями термического дискомфорта с духотой и перегревом, температура днем около 30 градусов, ультрафиолетовый индекс высокий, выраженный дефицит кислорода в воздухе», — предупредили специалисты. Они отметили, что эти условия являются фактором риска для метеозависимых людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Чтобы избежать негативных последствий, москвичам посоветовали соблюдать рекомендованные схемы лечения, избегать длительного пребывания на улице и под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим, а также чаще принимать водные процедуры.

Ранее в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

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