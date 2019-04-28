Москвичей предупредили об агрессивных змеях

В столичных парках можно обнаружить агрессивных змей, поведение животных объясняется наступлением у них брачного периода. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал герпетолог Иван Ермолов.

«Это Химки, Тропарево, Битцевский парк, там они все водятся. Змеи уже давно проснулись, они уже активно размножаются», — рассказал он и предупредил, что укус змеи особенно опасен для детей, аллергиков и пожилых людей.

«Если не знаете, что за змея, лучше с ней не контактировать, потому что может укусить», — посоветовал Ермолов.

В Подмосковье змея укусила ребенка, его госпитализировали. Как писал «Московский комсомолец», это произошло в районе деревни Городищи, в Ступинском районе.

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