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Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков и электриков

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Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков и электриков
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками энергосбытовой компании, лжекоммунальщиками и электриками, пишет «Российская газета».

Стало известно, что аферисты не только обходят квартиры, но и оставляют в почтовых ящиках фейковые уведомления о необходимости срочно заменить автоматы. Злоумышленники запугивают горожан, заявляя, что, если не воспользоваться их услугами, собственникам не установят новый счетчик, который с 2020 года меняют бесплатно.

В «Мосэнергосбыте» посоветовали проверять удостоверение сотрудника с QR-кодом, который можно отсканировать. Уточняется, что специалисты приходят только по предварительно оформленной заявке.

Ранее эксперт раскрыл схему мошенников с «ковидными» выплатами.

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