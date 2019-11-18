Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Предстоящая неделя в Москве будет морозной, кроме того, атмосферное давление будет существенно превышать норму. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в начале недели погода будет пасмурной с небольшими осадками в виде мороси. При этом в вечерние, ночные и утренние часы ожидаются туманы с видимостью менее одного километра.

Однако в середине недели погода изменится: температура воздуха опустится до значений, близких к климатической норме. «Даже в дневные часы будет ниже нуля — в четверг днем мы прогнозируем минус 1 — минус 3 в дневные часы, минус 5 — минус 7 ночью. В пятницу минус 3 — минус 5. Это уже заметные морозы, верхний слой почвы промерзнет», — отметили в «Фобосе».

Атмосферное давление составит около 768 миллиметров ртутного столба, что примерно на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

16 ноября сообщалось, что в Москве в ближайшую неделю снега не ожидается. Погода в городе близка к октябрьской, тем не менее ближе к концу месяца температура воздуха вернется в рамки климатической нормы.

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