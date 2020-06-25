Москвичей предупредили об аномальной жаре

В ближайшие выходные Москву ожидает аномально жаркая погода. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам специалиста, температура воздуха в столице может достичь 32 градусов. «Особенно жарким будет день в субботу, когда антициклональная погода приведет к тому, что даже ветра особого не будет. Прогнозируется температура 30-32 градуса», — сказал Вильфанд.

Также он отметил, что уже с 28 июня погода в Москве начнет меняться. «Ночь будет невероятно теплая, сочинская, с температурой 18-20 градусов, но уже к вечеру воскресенья будет ощущаться похолодание. Будет дождь, и даже есть условия для грозы», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве до конца лета. По его словам, в июле и августе не будет всплесков жары, которые в настоящее время наблюдаются в столице.

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