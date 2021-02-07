Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о наступлении аномального похолодания. Об этом сообщает RT.

По его словам, температура будет на 7-12 градусов ниже нормы. Он подчеркнул, что к такому холоду следует готовиться энергетикам и коммунальным службам. Так, во вторник, 9 февраля, и в среду, 10 февраля, ночные температуры достигнут отметки минус 30-25 градусов.

Вильфанд заявил, что в последний раз похожая ситуация с погодой наблюдалась в 2006 году. Похолодание связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться из более северо-восточных регионов. «До конца рабочих дней следующей недели погода будет очень холодной. Не видно никакого резкого повышения температуры и дальше», — сказал синоптик.

Он выразил уверенность, что погода будет аномально холодной и в следующие выходные, и в начале следующей недели.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в феврале москвичей ждет изменчивая погода. По ее словам, скорее всего, в феврале будут резкие колебания температуры.

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