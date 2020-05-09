Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, к вечеру вторника, 12 мая, в столице начнется достаточно существенное понижение температуры. 13 мая температура воздуха в Москве составит 8-10 градусов тепла.

При этом ночью ожидается 4-5 градусов, а днем температура будет колебаться от 9 до 14 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в мае 2020 года россиян ожидает теплая погода. По ее словам, в Москве и большей части Центрального федерального округа, а также в Татарстане, Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму температура воздуха поднимется выше климатической нормы на один градус и более.

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