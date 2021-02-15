Москвичей предупредили об аномальных утренних морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальных утренних морозах, ожидается отклонение от нормы до 12 градусов. Об этом сообщает «РИА Новости».

В течение недели ожидается отклонение температуры от 7 до 12 градусов. Все ночи будут холодными, самым теплым днем будет среда, но аномалия при этом составит пять градусов. «Утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов», — сказал Вильфанд.

По прогнозу синоптика, в дневное время в понедельник, 15 февраля, столбики термометров покажут минус 12 - минус 15, во вторник, 16 февраля, минус 12 - минус 14, в среду, 17 февраля, около минус 10.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявилаhttps://moslenta.ru/news/moskvicham-rasskazali-o-pogode-v-fevrale-26-01-2021.htm, что в феврале москвичей ждет изменчивая погода. По ее словам, скорее всего, в феврале будут резкие колебания температуры.

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