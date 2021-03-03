Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении

Жителей Москвы на текущей неделе ожидает экстремально низкое атмосферное давление. С предупреждением выступили в Гидрометцентре, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В среду, 3 марта, прогнозируется 746 миллиметров ртутного столба, а в четверг давление упадет сразу на 11 единиц. «Но по-настоящему заметное понижение давления будет к воскресенью: примерно на 15-20 миллиметров ртутного столба. Будет примерно 730 миллиметров ртутного столба», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что москвичам стоит готовиться к холодному марту. По его словам, слабая оттепель, которая придет на смену рекордным за 65 лет морозам, с наступлением календарной весны снова сменится похолоданием.

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