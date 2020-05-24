Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре в июне и июле. Об этом заявили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», — уточняется в сообщении.

Эксперты добавили, что жара может отразиться на количестве пожаров. В частности повышенная пожароопасность будет на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!