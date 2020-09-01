Москвичей предупредили об опасности ежей

Жителей Москвы предупредили об опасности ежей. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды на сайте mos.ru.

По словам специалистов ГБУ «Мосприрода», ежи — дикие животные, активные в ночное время. Они могут перегрызть провода, из-за чего не стоит брать их домой.

Не стоит также брать ежа на руки, так как «между иголок он носит не грибочки и яблочки, а клещей и других паразитов».

Такие животные питаются насекомыми, улитками, моллюсками, дождевыми червями либо грибами и ягодами. По этой причине в теплый сезон ежей можно не кормить, так как им всего хватает. В холодное время им можно давать мягкий кошачий корм.

«Молоко, вопреки распространенному мнению, для этих зверьков вредно. Взрослые ежи не могут переваривать молочные продукты», — пояснили специалисты.

Нынешним летом ежей часто замечали в таких парках Москвы, как «Царицыно», «Измайлово», «Косинский», «Кусково», «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», а также в заказниках «Долина реки Сетунь», Лианозовском, Алтуфьевском и Крюковском лесопарках.

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