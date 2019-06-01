Москвичей предупредили об опасности пожаров

Со 2 по 4 июня в Москве и Подмосковье ожидается повышенная пожароопасность. Об этом в субботу, 1 июня, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

«Местами сохранится высокий уровень пожароопасности четвертого класса», — уточнили в ведомстве.

Там также призвали жителей столичного региона быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что после кратковременного похолодания температура в Москве снова начнет повышаться. По прогнозам синоптиков, это произойдет ближе ко второй пятидневке июня.

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