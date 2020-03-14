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Москвичей предупредили о метели и резком похолодании

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве 14 марта ожидается резкое понижение температуры, усиление ветра и метель. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает РИА Новости.

Отмечается, что синоптики Росгидромета прогнозируют ухудшение погодных условий с 19:00. «Ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 метров в секунду, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», — заявили в ведомстве.

Москвичам рекомендуется обходить щиты, шаткие конструкции, а также парковать машины вдали от деревьев. Водителей призывают снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

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