Москвичей призвали меньше обниматься

Москвичам, работающим в офисе, в сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) рекомендуется воздержаться от рукопожатий и объятий. Об этом агентству «Москва» сообщил специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, вирус распространяется не только через чихание или кашель, но и через руки. «Больной человек может потереть нос, а затем взяться за что-то рукой или пожать руку коллеге», — пояснил специалист.

В связи с этим, отмечает Тяжельников, необходимо чаще протирать столы и предметы на нем дезинфицирующими салфетками, а также мыть руки с антибактериальным мылом. Кроме того, большое значение для нераспространения вируса играет проветривание — делать это нужно не реже одного раза в два часа.

«Следите за влажностью воздуха — пересушенная слизистая носоглотки не может эффективно оберегать организм от проникновения инфекции. Попросите руководство установить увлажнитель воздуха или решите этот вопрос коллективом», — подчеркнул специалист.

При этом самым эффективным способом защиты от простудных заболеваний является своевременная вакцинация, заключил он.

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