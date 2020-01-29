Москвичей призвали не ждать настоящей зимы

Говорить о приходе настоящей зимы в Москву в середине следующей недели пока рано, так как столь заблаговременные прогнозы не отличаются точностью. Об этом в среду, 29 января, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ждать серьезного похолодания москвичам пока не стоит — точный прогноз можно будет сделать только в пятницу, 31 января. «Есть метеорологические правила. Согласно им, давать уверенный прогноз так заблаговременно нельзя, Гидрометцентр так не работает», — пояснил синоптик.

Он признал, что по самым предварительным данным, изменение циркуляции воздушных масс действительно может стать причиной снижения температуры в городе, однако пока считать подобные заявления полноценным прогнозом нельзя. В настоящее время, метеорологи могут давать более-менее точные прогнозы всего на 5-6 дней вперед, добавил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что по-настоящему зимняя погода установится в Москву на следующей неделе. Она отмечала, что отрицательные температуры в городе можно ожидать уже 5-6 февраля.

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