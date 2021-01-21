Москвичей призвали уберечь детей от «зомбированной толпы»

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская обратилась к родителям с призывом объяснить детям возможные последствия участия в несогласованных митингах. Своими наблюдениями она поделилась в Facebook.

Ярославская отмечает, что несовершеннолетние не знают технологий манипулирования и не понимают того, как их сознанием пытаются управлять, заставляя все крушить и отрицать. «Уже сегодня во всех соцсетях, где фактически живет молодежь, все эти технологии налицо», — пишет детский омбудсмен.

Она напомнила, что с детьми важно говорить, необходимо донести, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку событий. «Это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы в направлении, указанном манипуляторами. Расскажите ребенку, что его заставляют прыгать с горы в ущелье. Ему лично это надо? Зачем?» — спросила Ярославская.

Она также напомнила политтехнологам, что использование детей в своих политических целях — это «демонстрация слабости и просто подлость».

«Как уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия. (...) И каждому ребенку я буду помогать в полной мере, всеми своими силами. Поберегите детей!» — обратилась к москвичам Ярославская.

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