Москвичей спасет от дождей антициклон

Жителей Москвы и Подмосковья в выходные, 8 и 9 августа, спасет от дождей антициклон: ожидается солнечная погода. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на «Метеоновости».

По данным синоптиков, средняя температура будет выше нормы на два градуса. В ночное время прогнозируется плюс 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. Специалисты отмечают, что погода в выходные позволит москвичам позагорать и искупаться в водоемах.

При этом заметное похолодание придет в столицу уже в понедельник, 10 августа, температура воздуха составит 19-23 градуса. К середине недели в Москве может стать еще прохладнее.

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