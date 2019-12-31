Москвичей в Новый год будут возить всю ночь и бесплатно

На Новый год общественный транспорт Москвы будет работать всю ночь, а проезд в нем будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Уточняется, что деньги за проезд не будут взиматься в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Также в столичной мэрии уточнили, что на весь период каникул — с 1 по 8 января — городские платные парковки станут бесплатными.

Ранее в декабре в ГИБДД попросили водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, чтобы не омрачать себе и окружающим праздники.

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