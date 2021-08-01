Москвичей возмутил мужчина с хищником на поводке на улицах города
Очевидцы сняли на видео прогулку мужчины в районе Можайского шоссе с пумой на поводке. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
По мнению возмущенных пользователей сети, хозяин дикой кошки не мог усмирить животное и удержать его на поводке. Они указали на то, что, выгуливая хищника на улице без намордника и специальной защиты на когтях, он подвергает потенциальной опасности окружающих.
«Даже удержать не может, а если сорвется на кого-нибудь?», «Зачем заводить пуму в городе?», «Зачем заводить животное, тем более хищника, если не можешь с ним обращаться», — писали они.
Один из юзеров раскрыл в комментариях личность хозяина животного. Им, по его данным, оказался Сергей Татаринцев, который купил пуму, больную циститом, у пензенского зоопарка, и назвал ее Геркулесом. Мужчина живет с хищной кошкой, которая весит 60 килограммов, в однокомнатной квартире.
Ранее жители столицы заметили леопарда в одном из автомобилей на дороге в центре Москвы. Хищное животное сидело вместе с женщиной на заднем сиденье красного внедорожника. Леопард вел себя спокойно, однако несколько раз пытался выпрыгнуть из машины, отметили очевидцы.
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