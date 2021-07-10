Москвичей возмутила продажа моркови по цене ананасов

Москвичи возмутились стоимостью моркови в одном из столичных магазинов. В Twitter-аккаунте «Дикая Москва» появились фотографии, на которых видно, что корнеплод продают по цене ананасов.

Пользователи соцсети сравнили стоимость морковки в своих районах и пришли к выводу, что она слишком дорогая, а внешний вид овоща не соответствует ценнику. «Страшная-то какая эта морковка. Скоту и то лучше отдают», — заявил один из подписчиков аккаунта. Другой отметил, что «лучше в огород пойти» и «надергать бесплатно». «Это с трудом можно назвать морковкой», — прокомментировал третий.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала текущего года морковь подорожала почти в 2,5 раза. При этом с 29 июня по 5 июля рост цен на корнеплод в России замедлился по сравнению с предыдущей неделей.

В апреле была названа средняя стоимость шашлыка в Московском регионе. Килограмм готового блюда в магазинах региона в среднем стоит 236-389 рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, в магазинах «Лента» килограмм шашлыка можно приобрести за 239 рублей, в магазинах «Пятерочка» — за 295,9 рубля, в магазинах «Ашан» — за 285,99 рубля, в сети «Магнит» — за 235,9 рубля, в магазинах «Глобус» — за 389,9 рубля, в магазинах «Метро» — за 272,19 рубля, в магазинах «Окей» — за 299 рублей..

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!