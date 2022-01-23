Москвичей возмутила «вредная» подсветка в парке

Москвичи в группе Facebook «Независимые Хамовники» обсудили подсветку в парке на Воробьевых горах и пришли к выводу о ее вредном воздействии на окружающую среду.

«Очень интересно узнать ваше мнение по поводу этой разноцветной подсветки...мне, если честно, нравится-красиво. Но я слышала мнения, что это очень плохо влияет на природу, птиц, зверей. Есть тут у нас эксперты?» — поинтересовалась одна из участниц группы.

Жители города в комментариях единогласно пришли к мнению, что это данные конструкции освещения не только портят эстетический облик природного заказника, но и пагубно влияют на животных. «Это дурновкусие, а не красота. Постапокалиптический видок. Огромный ущерб природе. Да и созерцаться это такое себе», «Уродство и мерзость. Не знаю чем это может нравиться», — написали пользователи.

Знающие горожане объяснили, что при таком ярком освещении ночные птицы не в состоянии охотиться, а мелкие насекомые летят на софиты и гибнут на лету, не доставаясь потом насекомоядным птицам.

Однако вопрос о демонтаже световых конструкций на Воробьевых горах пока не поднимался.

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