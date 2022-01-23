Москвичей возмутило количество точек по продаже шаурмы на одной улице

Жителей Москвы возмутило скопление точек по продаже шаурмы на одной из столичных улиц. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».

На фотографии изображены сразу пять торговых павильонов, которые стоят в ряд и расположены друг от друга на расстоянии нескольких метров. Автор топика отметил, что жители столицы не могут настолько любить данное блюдо, чтобы такое количество точек было действительно необходимо.

Пользователи сети указали, что рядом с этим местом располагается мечеть, в связи с чем здесь большое скопление мигрантов, которые, по их словам, и являются потенциальными покупателями шаурмы. «Там же мечеть недалеко. Раньше и в будни, и в выходные много любителей шаурмы там наблюдала», «Постоянно там покупатели. Все разбирают», «Хорошие кафе закрываются, палатки с шаурмой открываются», «Шаурма давно заслужила репутацию дешевки, некачественной и сомнительной еды», — прокомментировали юзеры.

Ранее у палатки с шаурмой россияне заметили «царя».