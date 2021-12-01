Москвичей возмутило разрушающееся старое здание в центре столицы

Жители Москвы в группе Facebook «Замоскворечье - наш район!» возмутились из-за разрушающегося здания на улице Бахрушина в центре столицы.

«От Дворца пионеров на Бахрушина знатный кусок карниза отвалился. Кругом все усыпано обломками», — написала москвичка в своем посте.

В комментариях многие написали, что здание 1900 года постройки действительно обрушается и нуждается в ремонте. «Чего и следовало ожидать, давно висят куски», «Давно нужен ремонт фасада», — пожаловались жители района. А также отметили, что несмотря на аварийное состояние, в доме продолжает работать «Центр детского творчества».

«Сегодня центр детского творчества реализует более 300 образовательных программ дополнительного образования для более 3000 детей и взрослых, является площадкой по проведению территориальных этапов конкурсов московского отделения Российского движения школьников, реализует городские проекты: Московское долголетие, Профессиональное обучение без границ», — сообщается в официальной группе центра Вконтакте.

Ранее Собянин сообщил о реставрации здания Центрального телеграфа в Москве.