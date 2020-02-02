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Москвичей впервые за всю зиму ждет «нормальная» погода

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Впервые за всю зиму москвичей ждет температура, близкая к климатической норме, 6 февраля. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

По его словам, 6 февраля ночные температуры будут от 9 до 14 градусов ниже нуля, а дневные — от 5 до 10 градусов. «И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме», — рассказал Вильфанд.

Однако зимняя погода продлится четыре дня и затем сменится оттепелью 9 февраля, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что холода придут в Москву на день раньше — 5 февраля. Он объяснил понижение температуры «затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли».

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