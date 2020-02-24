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Москвичей временно лишат Wi-Fi в наземном транспорте

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве с 1 марта беспроводной интернет в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет недоступен. Как сообщили в пресс-службе «Мосгортранс», жителей столицы лишат Wi-Fi временно, так как сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.

Отмечается, что планируется подготовить обновленные требования к сервису, для этого опросят пассажиров и сформируют техническое задание для нового конкурса. Ожидается, что интернет появится во втором полугодии 2020 года. Его планируют запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.

Первые автобусы с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.

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