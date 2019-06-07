Москвичей взволновала спешащая «уткомамка»

Жители столицы заметили на одной из центральных городских улиц утку с утятами. Соответствующая запись была опубликована на портале Pikabu.

По информации автора поста, инцидент произошел утром в пятницу, 7 июня, на Тверской-Ямской улице в районе дома № 10. «Муж на работе вышел покурить, а тут спешащая уткомамка», — говорится в подписи к видеоролику.

На кадрах видно, как утиное семейство торопливо бежит по асфальту, а одна из очевидиц их сопровождает. «Бородатые, брутальные мужики переживали...» — отметил автор.