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Москвичей взволновала спешащая «уткомамка»

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Жители столицы заметили на одной из центральных городских улиц утку с утятами. Соответствующая запись была опубликована на портале Pikabu.

По информации автора поста, инцидент произошел утром в пятницу, 7 июня, на Тверской-Ямской улице в районе дома № 10. «Муж на работе вышел покурить, а тут спешащая уткомамка», — говорится в подписи к видеоролику.

На кадрах видно, как утиное семейство торопливо бежит по асфальту, а одна из очевидиц их сопровождает. «Бородатые, брутальные мужики переживали...» — отметил автор.

15 мая сообщалось, что на проезжей части в Москве заметили утку с утятами. Столичные водители увели птиц с дороги проследили, чтобы те оказались в безопасном месте. Случившееся попало на видео.

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