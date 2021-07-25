Москвичей взволновали условия антисанитарии в одном из популярных ресторанов

«Советуем ознакомиться с фото/видео материалами, которые очень ярко и честно показывают, как обстоят дела с чистотой, гигиеной, санитарией в этом хваленом ресторане», — говорится в сообщении.

На кадрах показано, как во время ливня в Москве всю кухню ресторана затопило водой. Пол был покрыт грязью и мусором, также на плитке лежали оголенные провода, которые при контакте с водой могли вызвать короткое замыкание и причинить вред жизни работников.

«Страшно предположить, какие последствия могут произойти, если во время дождей работники ходят по щиколотку в воде, где располагаются и клубки проводов, не говоря и про кулинарные заготовки в жутчайших антисанитарных условиях», — добавила автор поста.

Ранее старейший столичный вегетарианский ресторан «Джаганнат» закрылся. Владельцы заведения не договорились с арендодателем по поводу работы в выбранном ими формате и оказались вынуждены освободить помещение.

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