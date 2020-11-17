Москвичей взволновало «имперское» оформление поезда в честь 75-летия Победы

Житель Москвы обратил внимание на оформление поезда, запущенного в столичном метро по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Своими наблюдениями он поделился на портале Pikabu.

Как отметил автор поста, его взволновало отсутствие советской символики в оформлении составов, которое он посчитал чрезмерно «имперским».

«Где же красное знамя? Где флаг страны-победителя? Где символы Победы? Не первый раз их меняют на георгиевскую ленточку и журавликов, теперь еще имперские цвета и двуглавый орел», — посетовал он.

В комментариях другие пользователи указали автору на то, что на самом деле размещенная на вагонах символика является эмблемой Российского военно-исторического общества (РВИО), при поддержке которого и был запущен этот поезд.

Тематический поезд «Путь к Победе» начал курсировать по Кольцевой линии московского метрополитена в конце февраля. Благодаря размещенной в нем информации пассажиры подземки могли узнать о важнейших событиях Великой Отечественной войны, жизни военачальников, а также о военной технике красноармейцев. Ожидалось, что состав будет оставаться на линии в течение полугода.

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