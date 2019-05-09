Москвичей зальет

В ближайшие дни в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщает РИАМО.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются сильные ветры и грозы из-за прохождения атмосферного фронта. Может выпасть до 20 миллиметров осадков.

В МЧС жителей города предупредили о непогоде до вечера 9 мая, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Об опасности предупредили и столичных водителей. «Если вы на авто, будьте предельно внимательны за рулем, паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении «Московского транспорта» в Twitter.

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