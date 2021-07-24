Москвичек научили «отшивать» назойливых мигрантов

Попытки объяснить, что она замужем, также не срабатывают. При этом девушка не хочет никого обижать, но и продолжать диалог в таком ключе не хочет.

Подписчицы страницы поддержали автора поста и рассказали немало подобных историй из личного опыта. «Все, кто работает с ними, говорят, что это совсем другой менталитет, и правильно выстраивать общение можно, только исходя из их представлений о жизни», «С такими приставучими южанами нужно придерживаться алгоритма, как если бы ты встретила эксгибициониста. На всю Ивановскую конечно не кричать, но указать на их неправильное поведение, обман, оскорбляющее твои чувства и чувства их семьи и детей»; «Хочется быть этично-современной и "все люди братья", но реально в этих контактах очень тяжело: если и не явные приставания, то всегда эти скользкие взгляды» — писали пользователи.

Чтобы избежать двусмысленных ситуаций, москвички предложили только два варианта: либо при первой же попытке познакомиться поближе максимально пристыдить ухажера, либо вообще никогда не просить у гостей столицы помощи.

Ранее помощи у молодых людей из Чечни попросила администрация городского округа Троицк. Чиновники заключили договор с чеченским ЧОПом, по которому охранники должны были помогать сотрудникам полиции следить за порядком в общественных местах.

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