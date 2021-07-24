Москвичек научили «отшивать» назойливых мигрантов
Жительница столицы пожаловалась, что не может нормально общаться с мигрантами из Средней Азии. По словам девушки, каждый раз это заканчивается попытками пригласить ее на свидание. Своим печальным опытом она поделилась в Facebook.
«После того как тебе помогли поставить цепь на велосипеде, поискать кошку в подъезде, перенести палеты из одного двора в другой (причем без разницы, бесплатно или за деньги), обязательно следует: "А пойдем чаю выпьем? Что делаешь вечером? А послезавтра что делаешь?" Я думала, должно убедительно сработать: "Сейчас, подожди, сбегаю поменяю ребёнку подгузник", но нет», — написала москвичка.
Попытки объяснить, что она замужем, также не срабатывают. При этом девушка не хочет никого обижать, но и продолжать диалог в таком ключе не хочет.
Подписчицы страницы поддержали автора поста и рассказали немало подобных историй из личного опыта. «Все, кто работает с ними, говорят, что это совсем другой менталитет, и правильно выстраивать общение можно, только исходя из их представлений о жизни», «С такими приставучими южанами нужно придерживаться алгоритма, как если бы ты встретила эксгибициониста. На всю Ивановскую конечно не кричать, но указать на их неправильное поведение, обман, оскорбляющее твои чувства и чувства их семьи и детей»; «Хочется быть этично-современной и "все люди братья", но реально в этих контактах очень тяжело: если и не явные приставания, то всегда эти скользкие взгляды» — писали пользователи.
Чтобы избежать двусмысленных ситуаций, москвички предложили только два варианта: либо при первой же попытке познакомиться поближе максимально пристыдить ухажера, либо вообще никогда не просить у гостей столицы помощи.
Ранее помощи у молодых людей из Чечни попросила администрация городского округа Троицк. Чиновники заключили договор с чеченским ЧОПом, по которому охранники должны были помогать сотрудникам полиции следить за порядком в общественных местах.
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