Москвичек в метро одарят цветами и патчами для глаз

Пассажирок московского метро в Международный женский день одарят цветами и косметическими патчами для глаз. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Подарки женщины могут получить на информационных стойках «Живое общение» 8 марта с 08:00. В общей сложности раздадут более полутора тысяч букетов. «От всей души поздравляем наших прекрасных пассажирок с предстоящим праздником», — сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Информационные стойки находятся на 27 станциях метро, полный список опубликован на сайте подземки.

Кроме того, как сообщалось ранее, 8 марта проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья станет бесплатным. Пассажиркам наземного транспорта достаточно будет просто не прикладывать проездной билет или социальную карту к валидатору. Желающим воспользоваться метро, Московским центральным кольцом и монорельсом сотрудники транспортного комплекса будут открывать турникет.

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