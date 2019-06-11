Москвичи бросились массово скупать книги о Чернобыле

В сети магазинов «Московский дом книги» выросли продажи книги белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что рост продаж заметили с момента выхода первой серии американского сериала «Чернобыль», посвященного аварии на ЧАЭС. «В целом за весь период с момента выхода сериала в эфир продажи романа "Чернобыльская молитва" выросли в восемь раз», — говорится в сообщении.

В сети магазинов также рассказали, что популярностью пользуется и монография Роберта Ильязова «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере».

Состоящий из пяти серий мини-сериал американского телеканала HBO «Чернобыль» рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. История катастрофы была экранизирована режиссером Йоханом Ренком. Сериал оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.

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