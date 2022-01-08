Москвичи и гости столицы массово выстроились в очереди за развлечениями

Автор топика отметил, что практически никто из прохожих не носит маски, однако ему напомнили, что на улицах это необязательно. «Мне нравится, что многолюдно. Праздники!» — написали в комментариях. «Красота», — поддержали такую позицию другие пользователи.

Одна из подписчиц поделилась проверенным способом обойти толпы в центре Москвы. «На Красную площадь лучше заходить со стороны Покровского храма... С другой стороны, где мы обычно заходим (через ворота), можно встрять в пробку», — пояснила женщина. Кто-то с юмором заявил, что Никольская улица на выходных напоминает станцию метро «Выхино» в будние дни.

Ранее на видео попали толпы людей, собравшихся в новогоднюю ночь у Красной площади, несмотря на ее закрытие в праздник.