Москвичи из-за самоизоляции стали гулять по крышам

Из-за введенного в Москве режима самоизоляции некоторые жители столицы начали гулять по крышам. Фото прогулки одной такой семьи опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На снимке видно, как мужчина вывел двоих детей погулять на крышу расположенного на первом этаже жилого дома продуктового магазина. Один из них взял с собой трехколесный велосипед и игрушки.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее.

Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

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