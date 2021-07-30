Москвичи массово пожаловались на обманувшую их «даму с собачкой»
Москвичи массово пожаловались на женщину, пытающуюся обманом выманить деньги у жителей Ломоносовского района. «Дама с собачкой», прикрываясь историей о потерянных или сломавшихся ключах и невозможности попасть домой, просила у прохожих по несколько тысяч рублей, обещала в скором времени вернуть, но потом исчезала. Историю опубликовали на странице районной группы в Facebook.
«Немолодая супер-приятная женщина (не цыганской наружности) с хорошей чистой и веселой собакой подходит, говорит, что гуляет тут уже несколько часов, живет "вон там". Сломался ключ в двери, не может попасть домой. Вышла без телефона и кошелька», — описывает ситуацию автор поста. По его словам, дальше женщина сообщает, что запасной ключ находится у ее мамы в Подмосковье. Чтобы добраться до нее, нужны три тысячи рублей на такси. Вызывать сотрудников МЧС и вскрывать дверь женщина не хочет, а деньги обещает вернуть сразу, как доберется до матери.
В комментариях к посту жители района рассказали, что автор — не первая, кто встретился с этой женщиной. По словам участников сообщества, она действует таким образом уже несколько лет. «Кажется, каждый знает ее лично»; «Очень давно тут гуляет, года два минимум»; «Года три-четыре назад встретила эту даму возле своего подъезда. История та же. Отдала ей две тысячи рублей», — прокомментировали пользователи.
Одна из подписчиц рассказала, что ей и ее брату удалось вернуть деньги, которые они отдали этой женщине. «Я пригрозила ей статьей 159 УК России (“Мошенничество”)», — рассказала москвичка.
Ранее жительница Гагаринского района рассказала о новом виде мошенничества. Во время прогулки к ней подъехал автомобиль. Водитель рассказал жалостливую историю, как при покупке машины потерял деньги, и попросил взаймы. Женщина отказала. Как выяснилось, подобным образом «развести» москвичей на деньги пытались в нескольких районах города.
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