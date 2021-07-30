Москвичи массово пожаловались на обманувшую их «даму с собачкой»

В комментариях к посту жители района рассказали, что автор — не первая, кто встретился с этой женщиной. По словам участников сообщества, она действует таким образом уже несколько лет. «Кажется, каждый знает ее лично»; «Очень давно тут гуляет, года два минимум»; «Года три-четыре назад встретила эту даму возле своего подъезда. История та же. Отдала ей две тысячи рублей», — прокомментировали пользователи.

Одна из подписчиц рассказала, что ей и ее брату удалось вернуть деньги, которые они отдали этой женщине. «Я пригрозила ей статьей 159 УК России (“Мошенничество”)», — рассказала москвичка.

Ранее жительница Гагаринского района рассказала о новом виде мошенничества. Во время прогулки к ней подъехал автомобиль. Водитель рассказал жалостливую историю, как при покупке машины потерял деньги, и попросил взаймы. Женщина отказала. Как выяснилось, подобным образом «развести» москвичей на деньги пытались в нескольких районах города.

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