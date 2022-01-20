Москвичи массово пожаловались на «безжалостную толкотню» в московском метро

Житель столицы призвал соседей не толкаться при входе в вагоны поезда в московском метро и не создавать таким образом опасных ситуаций. Фотографию мужчины, сделанную на станции «Выхино», опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На снимке запечатлена огромная очередь из людей, тесно стоящих рядом друг с другом и проходящих на выход с платформы в город. Москвич отметил, что на его глазах люди на станции сильно толкнули пожилую женщину, в результате чего она упала у двери. «Вы что творите? Я каждый день езжу на работу и наблюдаю, как люди безжалостно толкают друг друга», — подписал он.

Пользователи сети отметили отсутствие культуры поведения у пассажиров столичной подземки, указав, что подобная ситуация наблюдается практически на каждой станции метро в часы пик. «Люди давно перестали быть людьми! Слава Богу не езжу в метро, но достаточно озверевших лиц и на улицах», «Ничего не меняется на "Выхино". Меня однажды чуть с платформы на рельсы не столкнули там. Стараюсь теперь час пик избегать», «Люди вообще разучились ездить в метро. Двери как открываются — сразу лезут, не давая выйти тем, кто выходит. В результате все происходит очень долго и все толкаются», — прокомментировали юзеры.

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