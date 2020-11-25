Москвичи массово скрыли от властей результаты тестов на коронавирус

Москвичей, массово скрывших от властей результаты тестов на COVID-19, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 335 жителей столицы, вернувшиеся из-за границы, не внесли результаты своих анализов на коронавирус в базу данных Единого портала государственных и муниципальных услуг. Суд выписал гражданам штрафы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что тесты на COVID-19 можно сдать не только в пунктах, организованных в аэропортах столицы, но и бесплатно — по предварительной записи в городских поликлиниках.

Штраф за неразмещение результата теста на коронавирус составляет 40 тысяч рублей. В случае если из-за этого был причинен вред здоровью других людей, размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

По данным на 25 ноября, в Москве за последние сутки выявили 4685 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 571 102.

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