Москвичи массово встревожились из-за пустующих прилавков в продуктовых магазинах

Жители Москвы массово встревожились из-за пустующих прилавков в продуктовых магазинах города. Соответствующие фотографии и жалобы появились в группе «Нагатино — это мы!» в Facebook.

Одна из подписчиц опубликовала снимки полок в супермаркете и спросила о причинах перебоев с продовольствием. «Может, совпадение, но похожую ситуацию видел во многих магазинах», — подтвердил один из участников группы. «Продавцы сказали, что якобы работники складов увольняются, так как не хотят вакцинироваться», — ответил второй. «Мне вчера сказали, что водители протестуют против вакцинации. Только на Нагатинской набережной возле ЗАГСа овощи нашла. Сказали, что позавчера вечером был завоз. До этого несколько дней — ничего», — изложил свою версию третий. Другой подписчик заметил, что в онлайн-доставке также наблюдаются проблемы с ассортиментом. «Наверное, какая-то логистическая проблема», — заключил он.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов сотрудников в Москве, работающих в ряде «контактных» сфер.

В марте 2020 года после ужесточения московскими властями мер по борьбе с коронавирусом наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого многие торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. Как позже заявили в департаменте торговли и услуг Москвы, временное опустение полок было связано с тем, что сотрудники не успевали выкладывать товары из-за аномального спроса на некоторые категории продуктов.

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