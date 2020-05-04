Москвичи на самоизоляции отправились гулять по крышам

Москвичи нашли способ выходить на прогулки, не нарушая при этом режим самоизоляции. Житель района Ростокино на северо-востоке столицы отправился гулять с ребенком на крышу, видео опубликовано в сообществе Facebook.

Комментаторы вспомнили, что в детстве сами гуляли и прятались на крышах. «Самый чистый воздух там, никто не мешает гулять», — написала одна из пользовательниц. При этом участники группы отметили, что с ребенком гулять по крышам опасно.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление режима самоизоляции в столице еще на две недели — до 12 мая. Он подчеркнул, что соблюдать режим самоизоляции надо в обязательном порядке «так же строго, как было и до этого» и в Москве, и в Московском регионе.

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