Москвичи начали отдавать тысячи рублей за использованные стаканчики

Жители Москвы начали скупать картонные стаканчики для кофе стоимостью от двух до 95 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Объявления о продаже тары появились в сети. Некоторые продавцы признаются, что часть стаканчиков уже была использована, на многих даже остались капли.

Автор одного из объявлений Анна рассказала, что эти стаканчики — из недавно открытого в центре Москвы «модного местечка». «Они приятного оливкового цвета с лейблом фирмы, производящей вещи фешн-класса. Я выставила свой в шутку, даже не написав цены, после того как узнала, что сейчас какой-то сумасшедший спрос на них. За считанные минуты мне позвонили 12 человек!» — заявила Анна, отметив, что свой стаканчик она отдаст бесплатно.

По словам москвички, зайти в указанное кафе может кто угодно, стоимость кофе в нем колеблется от 200 до 350 рублей.

Издание уточняет, что новый тренд напомнил популярную раньше аренду пакетов из ЦУМа, а также огромных букетов роз, которые можно было взять на пару часов для фотосессии.

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