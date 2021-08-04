Москвичи нашли клумбу из мобильных телефонов и возмутились ее «неэкологичностью»

Позднее снимки перепостили местные районные и городские Facebook-группы и Telegram-каналы. Москвичи неоднозначно восприняли идею клумбы-мобильника. Некоторые пользователи сети начали переживать за экологичность такого цветника.

«Надеюсь, что этот "художник" вынул ядовитые аккумуляторы до этого», — написал подписчик Telegram-канала «Москва с огоньком».

«Он не то чтобы вытащил, он их туда прилепил», — обратил внимание на пару аккумуляторов в основании инсталляции другой пользователь.

«Не очень получается разглядеть, батарея ли там или еще чего, но если это так, то этого "мегамозга", наверное, можно привлечь за потенциальную локальную экологическую катастрофу», — добавил возмущенный подписчик.

В то же время нашлись и сторонники оригинальной клумбы, которые похвалили автора работы за креатив.

Ранее стало известно, что жительница Северо-Восточного округа столицы выставила на продажу цветник, за которым ухаживала несколько лет. Все дело, по ее словам, в вандалах — они отбили у москвички желание продолжать заниматься своим хобби в городе.

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