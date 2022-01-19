Москвичи нашли объяснение популярности роликов с драками приезжих

Россиянка опубликовала видеозапись драки мигрантов, произошедшей в московском ТЦ «Авиапарк». В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» многие люди осудили очевидцев за безразличие к происшествиям подобного рода, но нашли объяснение популярности роликов с драками приезжих.

«Бои на парковке в "Авиапарке"... Гости столицы решили устроить разборки. Наших ребят там не было. И никто о помощи не просил», — написала автор публикации. «И люди просто стоят и смотрят. В моем дворе недавно человека похищали, я орала с балкона, как ненормальная, вызвала полицию», — отреагировала подписчица интернет-сообщества.

«Мы такие, да! Безразличные до жути стали!» — поддержала ее другая, подкрепив мнение случаем из жизни. Женщина рассказала, как однажды на улице одной из европейских столиц ее пытались ограбить. Одного из злоумышленников она сама скрутила и держала, при этом громко взывая о помощи. «Напротив меня остановился двухметровый молодой шкаф и... Начал снимать на телефон, как и все остальные прохожие...» — так закончила свой рассказ россиянка.

Несколько пользователей подчеркнули, что подобное поведение людей их всегда удивляло. «Точно знаю, что не смогла бы безучастно смотреть на избиение или драку. Они чьи-то дети», — написала одна из фолловеров.

«Вызов полиции в такой ситуации обязателен. Стоять и смотреть, конечно, прикольно, но потом есть шанс столкнуться с этими же людьми, привыкшими к безнаказанности», — заметил кто-то из юзеров.

Ранее сотрудники «Авиапарка» прокомментировали произошедший инцидент.