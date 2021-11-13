Москвичи нашли себя на фото из детского сада советских времен

Житель Москвы разбирал домашние архивы и нашел фотографии из детского сада. На опубликованных им в Facebook-группе «Фили. Давыдково. Соседи» снимках москвичи нашли себя и своих знакомых. Автор отметил, что кадры сделаны в 1979-1983 годах.

«Все на одно лицо! Круглолицые, довольные… Самое лучшее детство в СССР!!!» — заявил один из участников интернет-сообщества. «Вам, наверное, просто повезло с воспитателями. Мне вот нет. Для меня детский сад — худшее воспоминание детства…» — ответил ему другой.

«Раньше фотографирование воспринималось иначе. Не как сейчас, когда полный альбом фото на горшке или в ванной… А тогда это было событие, к нему готовились...» — заметил житель района.

Увидевшие на фото себя и своих знакомых россияне поблагодарили автора публикации за воспоминания. «Спасибо! Нашла себя и своих милых одноклассников и соседей», — написала москвичка.

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