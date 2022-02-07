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Москвичи нашли стихи в доставленной из ресторана еде

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Москвичи нашли стихи в доставленной из ресторана еде
Кадр: @eevgri

В еде, доставленной из сети ресторанов, москвичи начали находить рукописные стихи. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Многие пользователи не оценили творческих стараний сотрудников заведений. «Неужели все так плохо стало», «Лучше б в роллы соуса добавили», «Крипота скорее», — с недовольством написали юзеры.

Также многие пожаловались и на работу самих ресторанов сети. Один из жителей столицы рассказал, что его заказ задержали на час и при этом не извинились, другой посетовал на то, что однажды нашел в роллах рыбьи кости и остатки бумажных салфеток.

Однако не все фолловеры были настроены так категорично. Некоторым все же понравилась задумка с рукописными стихами. «Очень круто придумали!», «Оказывается в мире не только чернуха, но и есть что-то позитивное!» — написали москвичи.

Ранее москвича умилило послание на коробке с едой от приезжего повара.

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