Москвичи назвали комфортную сумму для жизни в нерабочую неделю

По данным аналитиков крупного сервиса по поиску работы, средняя сумма для комфортной жизни москвича в нерабочую неделю составила 55 тысяч рублей. Итоги опроса появились в распоряжении издания «Москвич Mag».

Всего в исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. В среднем россиянам для того, чтобы спокойно пережить нерабочую неделю, потребуется 45 тысяч рублей. У москвичей при этом оказались самые высокие запросы — они заявили о 55 тысячах. В Санкт-Петербурге назвали сумму в 47 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге — по 45 тысяч. В Волгограде, Казани и Омске жителям потребуется чуть меньше — 37 тысяч рублей.

Уточняется, что женщины в среднем по стране называли сумму меньше, чем мужчины. Среднестатистический респондент с доходом от 80 тысяч рублей называл сумму около 55 тысяч — такую же, как и москвичи.

Ранее стало известно, что в Москве для удовлетворения базовых потребностей семье из трех человек нужен ежемесячный доход в размере около 100 тысяч рублей. В среднем по России этот показатель составляет 61 тысячу рублей.