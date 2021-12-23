Москвичи назвали самые красивые трамвайные маршруты в городе

Жительница Москвы в группе «Москва, которую Вы не знаете» в Facebook опубликовала фотографию трамвая, подписав, что наиболее красивый маршрут наземной железной дороги в Москве, по ее мнению, пролегает по Измайловскому парку.

Мнения пользователей сети разделились. Некоторые согласились с автором топика, отметив красоту упомянутого столичного парка, другие же предложили свои, на их взгляд, более удачные варианты. Так, многие горожане отметили трамвайный маршрут, пролегающий по парку «Сокольники». Нашлись и те, кто для себя самым живописным определил маршрут "А", по которому транспорт курсирует от Чистых прудов по центральным бульварам города. «От "Войковской" до "Щукинской" ходит трамвай в красивейших пейзажах», «А я помню нашу родную "Аннушку", что ходила по Бульварному кольцу», «Трамваи в снегу всегда прекрасны! Поворот на станцию "Новогиреево" не так романтичен, как Измайлово, но тоже хорош», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиянка опубликовала в группе в Facebook фотографию нового трамвая в советском стиле и сравнила его с пылесосом. Некоторые комментаторы поддержали автора поста, написав, что дизайн трамвая вызвал у них такие же ассоциации.