Москвичи назвали желаемую зарплату для финансовой независимости

Большинство москвичей считает, что для достижения финансовой независимости им нужно зарабатывать хотя бы 104 тысячи рублей в месяц. О результатах исследования СК «Сбербанк страхование жизни» рассказал РБК.

В среднем же по стране люди хотят иметь доход около 75 тысяч рублей. Согласно опросу, 63 процента жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми. При этом мужчины чаще женщин оценивают так свое финансовое положение.

Главным критерием финансовой независимости респонденты назвали достойную зарплату — так считает 82 процента опрошенных. Исследование показало, что среднестатистический гражданин становится финансово независимым к 26 годам. Основным условием материального благополучия является способность полностью себя обеспечивать. В этом уверены 64 процента опрошенных. Еще 55 процентов полагают, что финансово независимые люди должны иметь собственное жилье, а 49 процентов считают, что денежной свободой обладают лишь те, чей постоянных доход покрывает все потребности. К менее популярным версиям финансовой независимости относятся путешествия (32 процента), помощь близким (24 процента) и пассивный доход от инвестиций (15 процентов).

Опрос проводился в июне прошлого года в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек по выборке. Он показал, что одним из важных условий материального благополучия граждане считают накопления (33 процента). Согласно исследованию, москвичам в среднем требуется 6,39 миллиона рублей для ощущения финансовой свободы.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Москве за 11 месяцев 2020 года выросла более чем на 6 процентов и составила 95 719 рублей. Наибольший рост заработной платы был зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг — на 14,9 процента.

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