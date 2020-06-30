Москвичи обратились в полицию из-за съемки сериала на Патриарших прудах

Москвичи пожаловались в полицию на съемочную группу сериала «Беспринципные», перекрывшую Спиридоньевский переулок в центре города. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, из-за съемочного процесса рядом с Патриаршими прудами образовалась большая пробка.

Агентство «Москва» в свою очередь пишет, что на вызов выехал наряд ДПС. На нарушителей был составлен административный протокол по статье 12,33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения»). Проводится проверка.

Главные роли в сериале сыграют Павел Деревянко, Максим Виторган, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова.

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